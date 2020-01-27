27 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Efsanelerden Kobe Bryant'a veda!

NBA efsanesi Kobe Bryant'tan tüm dünyayı yasa boğan haber geldi. Kobe, bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bu gelişme ünlü isimleri de yasa boğdu. İşte ünlü isimlerin Kobe Bryant paylaşımı...

Giriş Tarihi: 27.01.2020 00:02 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 10:04
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Efsanelerden Kobe Bryant'a veda!
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Efsanelerden Kobe Bryant'a veda!
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Efsanelerden Kobe Bryant'a veda!
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Efsanelerden Kobe Bryant'a veda!
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Efsanelerden Kobe Bryant'a veda!
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