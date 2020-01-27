Efsanelerden Kobe Bryant'a veda!

NBA efsanesi Kobe Bryant'tan tüm dünyayı yasa boğan haber geldi. Kobe, bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bu gelişme ünlü isimleri de yasa boğdu. İşte ünlü isimlerin Kobe Bryant paylaşımı...