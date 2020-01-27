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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı: Başsağlığı dileklerimi iletiyorum
Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2020
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazası sonrasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant için taziye mesajı yayınladı.
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonrasında hayatını kaybeden NBA'in efsane ismi Kobe Bryant için taziye mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan, İngilizce yayınladığı sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Sayısız sporcuya basketbolu sevdiren efsane Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Bir basketbol sever ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevenlerine derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
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