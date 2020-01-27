27 Ocak 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı: Başsağlığı dileklerimi iletiyorum

Başkan Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2020

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı , helikopter kazası sonrasında hayatını kaybeden NBA efsanesi için taziye mesajı yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı , Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonrasında hayatını kaybeden NBA'in efsane ismi için taziye mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan, İngilizce yayınladığı sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sayısız sporcuya basketbolu sevdiren efsane Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Bir basketbol sever ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevenlerine derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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