Rockets forması giyen Gordon 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ı 126-117 yenen Houston Rockets'ta oynayan Eric Gordon, 50 sayı attı. Rockets, James Harden ve Russell Westbrook'tan yoksun sahaya çıktığı Jazz deplasmanından galip çıkmayı başardı.
Rockets'ı galibiyete, 50 sayıyla kariyer rekorunu kıran Eric Gordon taşıdı. Danuel House 21 sayı, 11 ribaunt, Austin Rivers 21 sayıyla mücadele etti.
Jazz'da Donovan Mitchell'ın 36, Bojan Bogdanovic'in 30 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
CAVALIERS YENİLGİ SERİSİNİ SONLANDIRDI
Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 115-100 yenerek 7 karşılaşma sonra kazandı.
Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist, Kevin Love 20 sayı, 7 ribaunt ve Tristan Thompson 17 sayı, 11 ribauntla oynadı. Cedi Osman ise 7 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik katkıda bulundu.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 100-115
Miami Heat-Orlando Magic: 113-92
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 129-133 (uzatmada)
Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 110-109
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 97-107
Utah Jazz-Houston Rockets: 117-126
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