28 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

Rockets forması giyen Gordon 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Gordon kariyer rekorunu kırdı!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.01.2020

Amerikan 'nde (NBA) 'ı 126-117 yenen 'ta oynayan , 50 sayı attı. Rockets, James Harden ve 'tan yoksun sahaya çıktığı Jazz deplasmanından galip çıkmayı başardı.

Rockets'ı galibiyete, 50 sayıyla kariyer rekorunu kıran taşıdı. Danuel House 21 sayı, 11 ribaunt, Austin Rivers 21 sayıyla mücadele etti.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 36, 'in 30 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

CAVALIERS YENİLGİ SERİSİNİ SONLANDIRDI

, konuk olduğu 'ı 115-100 yenerek 7 karşılaşma sonra kazandı.

Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist, 20 sayı, 7 ribaunt ve Tristan Thompson 17 sayı, 11 ribauntla oynadı. ise 7 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik katkıda bulundu.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 100-115

Miami Heat-Orlando Magic: 113-92

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 129-133 (uzatmada)

-San Antonio Spurs: 110-109

Thunder-Dallas Mavericks: 97-107

-: 117-126

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