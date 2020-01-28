Rockets forması giyen Gordon 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Chicago Bulls ile oynanacak karşılaşma öncesi mücadelede atılacak her üçlük için Elazığ'daki depremzedelere 200 dolar bağışta bulunacağını açıkladı. 25 üçlüğün atıldığı mücadelede Cedi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, Işıl Alben, Shane Larkin ve Larry Nance Jr. gibi sporcuların da destek verdiği kampanyada toplam 385.000 TL toplandığını açıkladı.