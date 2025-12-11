UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan 6. haftayla birlikte zirveye taşınırken, Hollanda’da futbolseverleri yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşma sahne alacak. Son haftalarda istediği ritmi kaybeden Utrecht, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede şeytanın bacağını kırarak turnuvadaki ilk galibiyetini alma hedefiyle sahaya çıkacak. Öte yandan Nottingham Forest cephesinde atmosfer daha güven verici. Sean Dyche yönetiminde daha disiplinli ve mücadeleci bir oyun anlayışı benimseyen İngiliz ekibi, topladığı 8 puanla 16. sırada bulunuyor. Peki, Utrecht-Nottingham Forest maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UTRECHT-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Utrecht-Nottingham Forest maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

UTRECHT-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Galgenwaard Stadyumu'nda oynanacak Utrecht-Nottingham Forest maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UTRECHT-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Utrecht: Barkas; Horemans, Van de Hoorn, Viergever, El Karouani; Bozdogan, Ongena, De Wit; Rodriguez, Min, Cathline

Nottingham Forest: Victor; Abbott, Milenkovic, Morato, Williams; Dominguez, Sangare; Ndoye, McAtee, Hudson-Odoi; Kalimuendo