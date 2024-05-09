UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Bayer Leverkusen ile Roma kozlarını paylaştı.
İlk maçı 2-0 kazanan Alman ekibi, rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve finale yükselen taraf oldu.
Roma'nın golleri 43 ve 66. dakikalarda Leandro Paredes'ten (p) gelirken, Bayer Leverkusen'in golünü 82. dakikada Gianluca Mancini (k.k.) ve 90+7. dakikada Josip Stanisic kaydetti.
BENFICA'NIN REKORU KIRILDI
Son 49 maçında yenilmeyen Bayer Leverkusen, 1963-65 Benfica'ya ait olan yenilmezlik rekorunu kırdı.
Bayer Leverkusen ile Atalanta arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali, 22 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de İrlanda'daki Dublin Arena'da oynanacak.