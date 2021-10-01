01 Ekim 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Braga 3-1 Midtjylland (MAÇ SONUCU ÖZET)

Braga geriden gelerek kazandı!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla sürdü. Portekiz takımlarından Braga evinde Danimarka ekiplerinden Midtjylland'i konuk etti. Müsabaka Braga'nın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Galeno (2) ve Ricardo Horta'dan gelirken konuk ekibin tek golünü Evander kaydetti. | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam etti. Portekiz ekiplerinden Braga sahasında Danimarka ekiplerinden Midtjylland'i konuk etti.

Karşılaşma Braga'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Galeno (2) ve Ricardo Horta'dan gelirken konuk ekibin tek golünü Evander kaydetti.

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