30 Ekim 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Arsenal 3-0 Dundalk | MAÇ SONUCU

Arsenal Dundalk'ı rahat geçti
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

B Grubu maçında , sahasında Dundalk'ı Nketiah, Willock ve 'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek 2. haftayı galibiyetle kapattı.

B Grubu'nda ile Dundalk, Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, rakibini 42. dakikada Eddie Nketiah, 44. dakikada Joe Willock ve 46. dakikada Nicolas 'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 2'de yaptı.

Arsenal bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek zirvede yer aldı. Henüz puanla tanışamayan Dundalk ise son sırada kendine yer buldu.

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