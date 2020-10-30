UEFA Avrupa Ligi: Arsenal 3-0 Dundalk | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında Arsenal, sahasında Dundalk'ı Nketiah, Willock ve Pepe'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek 2. haftayı galibiyetle kapattı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Arsenal ile Dundalk, Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, rakibini 42. dakikada Eddie Nketiah, 44. dakikada Joe Willock ve 46. dakikada Nicolas Pepe'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 2'de yaptı.

Arsenal bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek zirvede yer aldı. Henüz puanla tanışamayan Dundalk ise son sırada kendine yer buldu.

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