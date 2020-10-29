UEFA Avrupa Ligi: Milan 3-0 Sparta Prag | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Milan, sahasında Sparta Prag'ı Diaz, Leao ve Dalot'un attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda İtalyan ekibi Milan ile Çekya temsilcisi Sparta Prag, San Siro'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 24. dakikada Brahim Diaz, 57. dakikada Rafael Leao ve 66. dakikada Diogo Dalot'un attığı gollerle 3-0 mağlup ederek gruptaki 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU SÜRE ALMADI
Öte yandan Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.
Milan bu sonuçla 6 puanla zirvede yer alırken, gruptaki 2. maçında da puanla tanışamayan Sparta Prag son sırada kendine yer buldu.
ZEKİ ATTI LILLE 1 PUANI KURTARDI
H Grubu'ndaki diğer maçta ise milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Celtic ile 2-2 berabere kaldı.
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