29 Ekim 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Milan 3-0 Sparta Prag | MAÇ SONUCU

Milan Sparta Prag karşısında zorlanmadı
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

H Grubu'nda Milan, sahasında 'ı Diaz, Leao ve Dalot'un attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

H Grubu'nda İtalyan ekibi Milan ile Çekya temsilcisi , San Siro'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 24. dakikada Brahim Diaz, 57. dakikada Rafael Leao ve 66. dakikada Diogo Dalot'un attığı gollerle 3-0 mağlup ederek gruptaki 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU SÜRE ALMADI

Öte yandan Milan forması giyen milli futbolcumuz , yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.

Milan bu sonuçla 6 puanla zirvede yer alırken, gruptaki 2. maçında da puanla tanışamayan Sparta Prag son sırada kendine yer buldu.

ZEKİ ATTI LILLE 1 PUANI KURTARDI

H Grubu'ndaki diğer maçta ise milli futbolcularımız , ve 'in formasını giydiği Lille, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Celtic ile 2-2 berabere kaldı.

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