29 Ekim 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi Qarabağ (Karabağ) 1-3 Villarreal | MAÇ SONUCU

Qarabağ sonunu getiremedi
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un yer aldığı I Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Villareal, Başakşehir Stadı'nda oynanan maçta Qarabağ'ı 3-1 mağlup etti. İspanyol ekibine galibiyeti getiren goller Alcacer (2) ve Pino kaydetti.

I Grubu'nda Qarabağ ile Villareal, Başakşehir Stadı'nda kozlarını paylaştı. İspanyol ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta 80. dakikada Jesus Pino ve 84 ile 90+6. dakikalarda (p) Paco Alcacer'in attığı gollerle temsilcisini 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 2. maçından da puanla ayrılamayan Qarabağ, son sırada kaldı. 2'de 2 yapan Villareal ise 6 puanla zirvede yer aldı.

I Grubu'ndaki diğer maçta temsilcimiz Sivasspor, 1-0 öne geçtiği maçta sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldu.

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