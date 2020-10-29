UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, deplasmanda AEK'yi Vardy (p) ve Choudhury'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek Yunanistan deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam etti. G Grubu'nda mücadele eden milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, deplasmanda AEK'yı 18. dakikada Jamie Vardy (p) ve 39. dakikada Hamza Choudhury'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 2. haftayı da galibiyetle kapattı. Yunan ekibinin 48. dakikada Muamer Tankovic'in attığı gol mağlubiyete engel olamadı.

İngiliz ekibi bu sonuçla puanını 6'ya çıkararak zirvede yer aldı. Grupta puanı bulunmayan AEK ise 3. sırada kendine yer buldu.

CENGİZ ÜNDER İLK 11'DE BAŞLADI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 66 dakika oyunda kaldı.

Grubun diğer maçında ise Braga, deplasmanda Zorya Luhansk'ı 2-1 mağlup etti.

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