29 Ekim 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: AEK 1-2 Leicester City | MAÇ SONUCU | Cengiz Ünder'li Leicester City Yunanistan'da galip

Cengiz'li Leicester Yunanistan'da galip
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

G Grubu'nda milli futbolcumuz 'in formasını giydiği , deplasmanda 'yi Vardy (p) ve Choudhury'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek Yunanistan deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam etti. G Grubu'nda mücadele eden milli futbolcumuz 'in formasını giydiği , deplasmanda 'yı 18. dakikada Jamie Vardy (p) ve 39. dakikada Hamza Choudhury'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 2. haftayı da galibiyetle kapattı. Yunan ekibinin 48. dakikada Muamer Tankovic'in attığı gol mağlubiyete engel olamadı.

İngiliz ekibi bu sonuçla puanını 6'ya çıkararak zirvede yer aldı. Grupta puanı bulunmayan AEK ise 3. sırada kendine yer buldu.

CENGİZ ÜNDER İLK 11'DE BAŞLADI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 66 dakika oyunda kaldı.

Grubun diğer maçında ise Braga, deplasmanda Zorya Luhansk'ı 2-1 mağlup etti.

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