06 Kasım 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor 2-0 Qarabağ | MAÇ SONUCU | ÖZET

Yiğido sahasında Qarabağ'ı devirdi!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

'ndeki temsilcimiz , I Grubu'ndaki 3. maçında sahasında Qarabağ'ı 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

'ndeki temsilcimiz , I Grubu'ndaki 3. maçında sahasında ekibi Qarabağ'ı konuk etti. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Yiğido, rakibini 10. dakikada ve 88. dakikada Kayode'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla gruptaki ilk puanlarını alan Sivasspor, 3 puanla 3. sırada yer aldı. Gruptaki 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan ve puanı bulunmayan Qarabağ, son sırada kendine yer buldu.

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MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk eden Sivasspor'da teknik direktör , grupta oynadıkları son maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, Sivas'ta Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan Max Gradel ve Olarenwaju Kayode ile kırmızı kart cezalısı 'nın yerine, , ve 'a şans tanıdı.

Çalımbay, Samba Camara ile sakatlığı devam eden 'nin yokluğunda stoper mevkisinde Maccabi Tel-Aviv maçında sağ kanatta oynayan 'ı görevlendirdi.

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Sivasspor, Karabağ maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın ve Uğur Çiftçi, orta sahada Fayçal Fajr, Claudemir De Souza, Erdoğan Yeşilyurt, ve Casimir Ninga, ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.

Atakaş Hatayspor maçında beline aldığı darbe nedeniyle bu maçta riske edilmeyen Gradel'in yanı sıra Kayode, Muammer Yıldırım, Isaac Cofie, , ve Eren Şahin yedek kulübesinde yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, , Jorge Felix ile kırmızı kart cezalısı Samba Camara, maç kadrosunda yer almadı.

KARABAĞ'DA DEĞİŞİKLİK

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, grupta Villarreal'e 3-1 yenildikleri maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Gurbanov, Villarreal maçında ilk 11'de görev alan Rahil Mammadov ile Jaime Romero'nun yerine Sivasspor karşısında Maksim Medvedev ve Uros Matic'e şans verdi.

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LOCALARIN YÜZDE 50'Sİ KADAR SEYİRCİ ALINDI

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, maç öncesi Azerbaycan temsilcisi Karabağ ekibini konakladığı otelde ziyaret ederek, başarılar diledi. Karabağ yöneticileri, Ayhan'a forma hediye etti.

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