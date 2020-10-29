30 Ekim 2020, Cuma

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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un yer aldığı I Grubu'ndaki puan durumu!

İşte Sivasspor'un grubunda puan durumu!
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup , 1-0 öne geçtiği maçta sahasında Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldu. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Villareal, Qarabağ'ı 3-1'lik skorla geçti. İşte 2. hafta sonunda I Grubu'ndaki puan durumu..

Son dakika haberi: Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz , sahasında Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldu. İsrail ekibi, temsilcimizi 68. dakikada Dan Biton ve 74. dakikada Don Peretz'in (p) attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Yiğido'nun tek golü ise 55. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi.

Bu sonuçla üst üste 2. maçından da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, son sırada yer aldı. 2'de 2 yapan Maccabi Tel-Aviv ise 6 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

İşte Yiğidolar'ın grubunda puan durumu...

Yiğido evinde yıkıldı! haberin devamı

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