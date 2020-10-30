30 Ekim 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Arsenal, Milan, Lille, Tottenham, Karabağ, Sivasspor...

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, 12 grupta toplam 24 karşılaşma oynandı.

grup aşamasının 2. haftası, 12 grupta oynanan 24 maçla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Roma () - CSKA Sofya (): 0-0

Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1

B Grubu:

Arsenal () - Dundalk (İrlanda): 3-0

Molde (Norveç) - Rapid Wien (): 1-0

C Grubu:

Slavia Prag (Çekya) - (): 1-0

Nice () - Hapoel Beer-Sheva (): 1-0

D Grubu:

Benfica (Portekiz) - Standard Liege (): 3-0

Rangers (İskoçya) - Lech Poznan (Polonya): 1-0

E Grubu:

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PSV Eindhoven (): 1-2

Granada () - PAOK (): 0-0

F Grubu:

(İspanya) - Napoli (İtalya): 0-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - Rijeka (Hırvatistan): 4-1

G Grubu:

Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2

AEK (Yunanistan) - Leicester City (İngiltere): 1-2

H Grubu:

Milan (İtalya) - (Çekya): 3-0

Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2

I Grubu:

Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2

Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3

J Grubu:

Antwerp (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0

LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3

K Grubu:

Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4

CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

L Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1

Gent (Belçika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4

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