UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Arsenal, Milan, Lille, Tottenham, Karabağ, Sivasspor...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, 12 grupta toplam 24 karşılaşma oynandı.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 grupta oynanan 24 maçla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1
B Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Dundalk (İrlanda): 3-0
Molde (Norveç) - Rapid Wien (Avusturya): 1-0
C Grubu:
Slavia Prag (Çekya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0
Nice (Fransa) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0
D Grubu:
Benfica (Portekiz) - Standard Liege (Belçika): 3-0
Rangers (İskoçya) - Lech Poznan (Polonya): 1-0
E Grubu:
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PSV Eindhoven (Hollanda): 1-2
Granada (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 0-0
F Grubu:
Real Sociedad (İspanya) - Napoli (İtalya): 0-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - Rijeka (Hırvatistan): 4-1
G Grubu:
Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2
AEK (Yunanistan) - Leicester City (İngiltere): 1-2
H Grubu:
Milan (İtalya) - Sparta Prag (Çekya): 3-0
Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2
I Grubu:
Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2
Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3
J Grubu:
Antwerp (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0
LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3
K Grubu:
Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4
CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0
L Grubu:
Kızılyıldız (Sırbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1
Gent (Belçika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4
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