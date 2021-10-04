Son dakika spor haberi: Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den teknik direktör açıklaması
Son dakika spor haberleri: Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'da kulüp başkanı Aziz Çetin, yaptığı açıklamada "Yeni hoca arayışlarımız başladı. Yerli ve yabancı olmak üzere geniş çaplı bir listemiz var. Bu liste içerisinden belirlediğimiz 6-7 teknik direktör bulunuyor. " ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de oynanan 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 8 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekibin başkanı Aziz Çetin, geniş bir listeleri olduğunu ve yeni hoca çalışmalarının başladığını kaydetti.
Ersun Yanal ile gece saatlerinde karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdıklarını kaydeden Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile yollarımızı karşılıklı anlaşmayla sonlandırdık. Kendisine ve ekibine bu zamana kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Şu saat itibarıyla yeni hoca arayışlarımız başladı. Yerli ve yabancı olmak üzere geniş çaplı bir listemiz var. Bu liste içerisinden belirlediğimiz 6-7 teknik direktör bulunuyor. Antalyasporumuz için en iyisi ve en uygununu inşallah takımımızın başına getireceğiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...