05 Ekim 2021, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den teknik direktör açıklaması

Antalyaspor’dan teknik direktör açıklaması
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

Son dakika spor haberleri: Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'da kulüp başkanı Aziz Çetin, yaptığı açıklamada "Yeni hoca arayışlarımız başladı. Yerli ve yabancı olmak üzere geniş çaplı bir listemiz var. Bu liste içerisinden belirlediğimiz 6-7 teknik direktör bulunuyor. " ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de oynanan 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 8 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekibin başkanı Aziz Çetin, geniş bir listeleri olduğunu ve yeni hoca çalışmalarının başladığını kaydetti.
Ersun Yanal ile gece saatlerinde karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdıklarını kaydeden Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile yollarımızı karşılıklı anlaşmayla sonlandırdık. Kendisine ve ekibine bu zamana kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Şu saat itibarıyla yeni hoca arayışlarımız başladı. Yerli ve yabancı olmak üzere geniş çaplı bir listemiz var. Bu liste içerisinden belirlediğimiz 6-7 teknik direktör bulunuyor. Antalyasporumuz için en iyisi ve en uygununu inşallah takımımızın başına getireceğiz" dedi.

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