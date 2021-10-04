04 Ekim 2021, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

Süper Lig’de bir ayrılık daha! O teknik adamın görevine son verildi
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, flaş bir gelişme yaşandı. Akdeniz ekibinde teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Antalyaspor'un resmi açıklamayı gün içinde yapması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Süper Lig ekiplerinde flaş teknik direktör ayrılıkları devam ediyor. Daha önce ligin 8. haftasına girilirken toplamda 8 hoca ile yolların ayrılmıştı. Listeye Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal da eklendi. Akdeniz ekibinde takımın başında olduğu dönemde geride kalan 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Antalyaspor'un resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

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