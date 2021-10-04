Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, flaş bir gelişme yaşandı. Akdeniz ekibinde teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Antalyaspor'un resmi açıklamayı gün içinde yapması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Süper Lig ekiplerinde flaş teknik direktör ayrılıkları devam ediyor. Daha önce ligin 8. haftasına girilirken toplamda 8 hoca ile yolların ayrılmıştı. Listeye Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal da eklendi. Akdeniz ekibinde takımın başında olduğu dönemde geride kalan 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Antalyaspor'un resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

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