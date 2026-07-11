İşte Galatasaray'ın 2. transferi! Ugochukwu'nun ardından Arjantinli yıldız geliyor

Ve transferin sessiz takımı Galatasaray üst üste hamlelerle suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. İlk olarak Lesley Ugochukwu ile anlaşma sağlayan Cimbom, 2. transferi için de gaza bastı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Arjantinli yıldız futbolcu için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)