CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Oğuz Çetin'den Greenwood yanıtı! Oğuz Çetin'den Greenwood yanıtı! 01:36
F.Bahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! F.Bahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! 01:36
Trossard'ın menajerinden F.Bahçe açıklaması! Trossard'ın menajerinden F.Bahçe açıklaması! 01:36
G.Saray'a transfer şoku! Başka takımı seçti G.Saray'a transfer şoku! Başka takımı seçti 01:36
F.Bahçe'den sessiz sedasız transfer hamlesi! F.Bahçe'den sessiz sedasız transfer hamlesi! 01:36
Beşiktaş'tan arka arkaya iki hazırlık maçı birden! Beşiktaş'tan arka arkaya iki hazırlık maçı birden! 01:36
Daha Eski
Galatasaray'a Senegalli kanat! Galatasaray'a Senegalli kanat! 01:36
Beşiktaş'ta flaş Trossard gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Trossard gelişmesi! 01:36
Galatasaray'ın gözdesine İtalya'dan flaş talip! Galatasaray'ın gözdesine İtalya'dan flaş talip! 01:36
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 01:36
F.Bahçe, Ollie Watkins için sona yaklaştı! F.Bahçe, Ollie Watkins için sona yaklaştı! 01:35
Trabzonspor'un yıldızı Nwaiwu'dan anlamlı hareket! Trabzonspor'un yıldızı Nwaiwu'dan anlamlı hareket! 01:35
İşte G.Saray'ın 2. transferi! Ugochukwu'nun ardından...
G.Saray'dan transferde "Can" savaşı!
Mason Greenwood futbol kariyeri!
Canlı altın alış-satış fiyatları!