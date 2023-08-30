Adana Demirspor - Genk maçı canlı izle | ADS maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Genk maçı saat kaçta?

Temsilcimiz Adana Demirspor, Genk ile UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında karşılaşacak. Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor ilk maçta 2-1 yenilmişti. Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Genk'i elemek ve adını gruplara yazdırmak istiyor. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Genk maçı saat kaçta?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2023- 17:20 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023- 17:20