MURAT ÖZBOSTAN

Derbiye yetmez

Beşiktaş bu sezon öne geçtiği bütün karşılaşmaları kazanmıştı. Golü erken buldular ve zordaki Ankaragücü karşısında kolay bir maç oynayacakmış havası verdiler. Sergen Yalçın sağ kanatta denemeye devam ediyor, Diaby'den umudu kesmiş, son haftalarda idmanlarda Boyd'un performansından memnun ki dün de onu ilk 11'de sahaya sürdü. Sene sonunda Adem Ljajic ve Diaby'nin yolcu olduğu ortada. Beşiktaş ilk yarıda yüzde 65 topa sahip oldu ama geliştirebildiği hücum sayısı dörttü. Rakibi Ankaragücü ise beş hücum geliştirdi ama bitirici noktada hedefi bulamadılar. Beşiktaş'ın kanat oyuncuları ise Burak Yılmaz ile topu son vuruş noktasında buluşturamıyorlar.

Ankaragücü geriye düştükten sonra maçtan kopmadı, önünde neredeyse bir 90 dakika vardı... Beşiktaş'a ön tarafta iyi baskı yaptı ve sağlı sollu ataklarla pozisyona girdi. İkinci yarıda top yine Beşiktaş'taydı, yüzde 60'ın altına hiç düşmediler ancak oyunu kontrol altına alamadı Sergen Yalçın'ın takımı... Rakip sahada çok top kaptırırsanız bütün takım geriye koşmak zorunda kalır. Dün Beşiktaş ikinci yarıda bunun sıkıntısını çekti. Sergen Yalçın önce Diaby sonra Adem Ljajic ile hücumda topu tutmaya çalıştı. Maçın Ankaragücü adına kader anı 76. dakikada Faty'nin karşı karşıya kaçırdığı pozisyondu.

Adem için attığı gol İtalya günlerini hatırlattı, bu nefis gol ona elbette büyük moral vermiştir. Ankaragücü, ortaya koyduğu mücadelenin karşılığını alamadı, çerçeveyi çok geç ve de penaltıyla buldu. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yakaladığı havayla yola devam ediyor ancak bu oyun derbide Galatasaray karşısında yetmez. Bunun Sergen Yalçın da farkında oyuncuları da...