TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır'dan 'Bize her yer Trabzon' sözlerine esprili cevap
Erzurum'da kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın 'Bize her yer Trabzon' sözlerine verdiği cevap dikkat çekti.
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