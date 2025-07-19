Video Trabzonspor Videoları TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır'dan 'Bize her yer Trabzon' sözlerine esprili cevap

TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır'dan 'Bize her yer Trabzon' sözlerine esprili cevap

Erzurum'da kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın 'Bize her yer Trabzon' sözlerine verdiği cevap dikkat çekti.

19 Temmuz 2025 | 18:58
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:29
Uğurcan Çakır'dan 'Bize her yer Trabzon' sözlerine esprili cevap 19 Temmuz 2025 | 12:00
11:44
Wagner Pina'dan transfer sözleri! 18 Temmuz 2025 | 12:00
01:30
Trabzonspor'da Paul Onuachu şanssızlığı 17 Temmuz 2025 | 12:00
03:42
Trabzonspor'un yeni golcüsü İstanbul'da! 11 Temmuz 2025 | 12:00
03:02
Puertas ile anlaşma yakın! 10 Temmuz 2025 | 12:00
01:54
Trabzonspor'a Sambacı forvet! 10 Temmuz 2025 | 12:00
04:37
Paul Onuachu Trabzon'a ayak bastı! 02 Temmuz 2025 | 12:00
01:57
Trabzonspor'a 22'lik kanat! 30 Haziran 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN