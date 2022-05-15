TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan genç oyuncu planı! "1-2 isim haricinde..."
A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, "Takımdaki genç oyunculardan hangilerinin takımda kalacağı ve hangilerinin ayrılacağı belli değil. 1 ya da 2 oyuncu kalacak diğerleri takımdan gönderilecek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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