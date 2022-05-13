TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor! Hangi bölgelere transfer yapılacak?
Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla taçlandıran Trabzonspor, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Bordo mavili ekipte Devler Ligi için kadro planlaması sürüyor. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir de Karadeniz ekibinin transfer gündemini canlı yayında açıkladı. İşte o sözler...
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