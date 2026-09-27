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GOL | Almanya 0-1 Yunanistan
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GOL | Almanya 0-1 Yunanistan

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, Almanya deplasmanında 74. dakikada Dimitris Kourbelis'in attığı golle 1-0 öne geçti.

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