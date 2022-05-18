Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Zorlukları bilerek göreve geldik
Şampiyon Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Zorlukları bilerek göreve geldik. Beklemediğimiz bir durumla karşılaşmadık, hazırlıklıydık." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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