CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
Roberto Mancini: Türkiye'ye dönmek çok büyük bir mutluluk
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Roberto Mancini: Türkiye'ye dönmek çok büyük bir mutluluk

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımızla oynayacakları mücadele öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
İtalya Milli Takımı'nın yıldızı Sandro Tonali'den Arda Güler sözleri
Sonraki Video
İtalya Milli Takımı'nın yıldızı Sandro Tonali'den Arda Güler sözleri

Son 24 Saat