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İtalya Milli Takımı'nın yıldızı Sandro Tonali'den Arda Güler sözleri
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İtalya Milli Takımı'nın yıldızı Sandro Tonali'den Arda Güler sözleri

UEFA Uluslar Ligi'nin 2. haftasında A Milli Takımımız ile karşılaşacak İtalya'da Sandro Tonali A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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