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GOL | Sırbistan 0-1 Hollanda
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GOL | Sırbistan 0-1 Hollanda

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2 ikinci maçında Hollanda, Sırbistan deplasmanında 30. dakikada Mexx Meerdink'in penatıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

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