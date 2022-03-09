TRABZONSPOR HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Hamsik ne zaman sahalara dönecek?
Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da Marek Hamsil belirsizliği sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililerde yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Sabah Sporu'nda değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sakatlığı alt adale sakatlığı olduğu için acele karar verilmiyor. Hamsik'in milli takım arasının ardından sahalara dönecek." dedi.
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