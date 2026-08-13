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Lukaku, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geldi. İşte Belçikalı golcünün havalimanındaki ilk görüntüleri ve dikkat çeken açıklamaları...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku İstanbul'a geldi!
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku İstanbul'a geldi!

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