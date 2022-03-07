TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel: Siopis'in performansı...
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından bordo-mavililerde yaşanan son detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel değerlendirdi. Sel, "Trabzonspor'da Denswil ile Ahmetcan'ın uyumu beğenildi. O bölgede onlara Siopis'in katkısı da dikkat çekti. " ifadelerinde bulundu.
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