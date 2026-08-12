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Dusan Vlahovic İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geldi. İşte Sırp golcünün havalimanındaki ilk görüntüleri...

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