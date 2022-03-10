Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik...
Trabzonspor'dan yaşanan Marek Hamsik konusu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde yaşanan son detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Marek Hamsik tedavi için ülkesine gitti. Orada farklı doktorlar bakıp fikir belirtecek ve ortak bir tedavi programı verilecek." dedi.
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