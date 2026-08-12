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Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geldi. İşte Belçikalı golcünün havalimanındaki ilk görüntüleri...

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Lukaku, Fenerbahçe için İstanbul'da!
Lukaku, Fenerbahçe için İstanbul'da!
Romelu Lukaku Fenerbahçe'de!
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Romelu Lukaku Fenerbahçe'de!

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