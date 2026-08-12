CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Giriş Tarihi:

Canlı Yayında Transfer Bombasını Patlattı! Darwin Nunez Trabzonspor İçin Geliyor!

Canlı Yayında Transfer Bombasını Patlattı! Darwin Nunez Trabzonspor İçin Geliyor! 👉 A Spor YouTube Kanalına Abone Ol

TRANSFER RAPORU FULL BÖLÜM - 16/08/2023
Sonraki Video
TRANSFER RAPORU FULL BÖLÜM - 16/08/2023

Son 24 Saat