Ertuğrul Doğan'dan yapı açıklaması! "Varsa Trabzonspor'a karşı var"
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunda ortaya atılan 'yapı' iddialarına yanıt verdi. Doğan konu ile ilgili, "Yapı varsa Trabzonspor'a karşı var" dedi.
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