Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu!
TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Recep Uçar, A Spor canlı yayınına bağlandı. Gelecek sezon Süper Lig'e çıkması kesinleşen Ümraniyespor kurulduğu 1938 yılından bu yana ilk kez en üst lige yükselmeyi başardı.
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