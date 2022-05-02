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Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu!

TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Recep Uçar, A Spor canlı yayınına bağlandı. Gelecek sezon Süper Lig'e çıkması kesinleşen Ümraniyespor kurulduğu 1938 yılından bu yana ilk kez en üst lige yükselmeyi başardı.

02 Mayıs 2022 | 17:56
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