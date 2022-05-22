Takım Oyunu ekibi belirledi! İşte sezonun 11'i!
Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu sona erdi. Trabzonspor 38 yıl aradan sonra 81 puanla şampiyonluğa uzanırken Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor küme düştü. Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamaya hak kazandı. Beşiktaş 6. sırada sezonu tamamladı ve Avrupa kupalarına gitme hakkını kaçırdı. Galatasaray ise hatırlamak istemeyeceği bir sezon yaşadı ve ligi 13. sırada kendine yer buldu. A Spor'un en çok izlenen programlarından Takım Oyunu, sezonun en iyi 11'ini belirledi. İşte Takım Oyunu ekibinin en iyi 11'i.
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