Nihat Özdemir'in istifasının ardından yayın ihalesine ne olacak?
Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa depremi yaşandı. Futbolun patronu konumunda olan TFF Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. A Spor yayın koordinatörü Ender Bilgin konu hakkında konuştu. Bilgin, "Nihat Özdemir son 1 yılda çok yıprandı. Kulüplerin hakemler hakkında yaptıkları açıklamalar yordu. Ayrıca yayın ihalesi ve hakem hataları da Nihat Özdemir'i yordu. 1 yıl daha görevi vardı ama çok yıpranmış görünüyor. Önümüzde yayın ihalesi var. Başkan Vekili ile yayın ihalesi yapılır mı? Çünkü seçimin tarihi beklenir ve yeni başkan o tarihte gelirse maçları yayınlayacak firmanın 2 ayı olacak sadece. Seçim tarihi geri çekilebilir." dedi.
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