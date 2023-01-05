Erman Toroğlu'dan flaş Abramovich iddiası! Türkiye'den takım arıyor"
Chelsea'yi elinden çıkartan ünlü Rus iş insanı Roman Abramovich'in Avrupa'dan bir takımı satın alması gündemde. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Abramovich ile ilgili flaş bir iddia ortaya koydu. Toroğlu, "Roman Abramovich'in ciddi ciddi Türkiye'de takım aradığı konuşuluyor. Büyük takımlardan bile bazıları kulağıma geldi." dedi.
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