Erman Toroğlu isim isim açıkladı! "Serdar Tatlı 3 hakemle ilgili..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'yla ilgili gündemi belirleyecek o gerçekleri açıkladı. Toroğlu, "Serdar Tatlı, bu hakemlere telefon açıyor. Serkan Tokat'a soruyor 'Dün maçta ne oldu?' O da anlatıyor 'bunu yaptım şunu yaptım.' diyor. Sonra Mustafa Öğretmenoğlu'nu arıyor o da anlatıyor sonra Koray Gençerler'i arıyor. Serdar Tatlı, sonra gidiyor VAR kayıtlarını dinliyor. Üçünün dedikleri yalan ve bunula ilgili zabıt tutuyor. 3 hakemin bırakmasını istiyor. Beni Oğuz Sarvan aradı, açmadım." dedi. İşte açıklamalarının tamamı...
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