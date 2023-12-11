Hikmet Karaman: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca bana da yumrukla saldırdı!
Teknik Direktör Hikmet Karaman, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından flaş bir gerçeği açıkladı. Karaman, "Faruk Koca Ankaragücü’nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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