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Zehra Güneş'e Fenerbahçe sorusu! Telefon jokerini Volkan Demirel ile kullandı

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yayınlanan bölümüne yarışmacı olarak katılan milli voleybolcu Zehra Güneş, bir soruda zorlanınca telefon jokeri olarak Volkan Demirel'i aradı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

30 Ekim 2023 | 00:44
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Milli voleybolcu Zehra Güneş, ATV'nin beğeniyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçe'yle ilgili gelen 200 bin TL değerindeki soruda zorlanınca telefonla joker hakkı kullanarak Volkan Demirel'i aradı.

İşte Zehra Güneş'in Volkan Demirel'i joker olarak aradığı o soru:

2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe-Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?

A) Fenerbahçe kalecisi tüm golleri yemiştir
B) Sevilla kalecisi tüm golleri yemiştir
C) Fenerbahçe kalecisi üç penaltı kurtarmıştır
D) Sevilla kalecisi üç penaltı kurtarmıştır

Volkan Demirel ise sorunun doğru cevabı olan, "Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır" şıkkını söyleyerek Milli voleybolcu Zehra Güneş'in bir sonraki soruya geçmesini sağladı.

Zehra Güneş katıldığı bu programda elde edeceği Hatay'da voleybol oynayan kız çocukları için kullanacağını da söyledi.

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