Video Spor Gündemi Videoları Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu İçin Sakatlık Duyurusu! Yunus Emre Sel Son Gelişmeleri Açıkladı!

Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu İçin Sakatlık Duyurusu! Yunus Emre Sel Son Gelişmeleri Açıkladı!

Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptandığını açıkladı. 👉 A SPOR YouTube Canlı Yayın İçin Tıkla

02 Mart 2026 | 15:58
