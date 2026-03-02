Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu İçin Sakatlık Duyurusu! Yunus Emre Sel Son Gelişmeleri Açıkladı!
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptandığını açıkladı. 👉 A SPOR YouTube Canlı Yayın İçin Tıkla
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'dan A Spor'a Çok Özel Açıklamalar! 02 Mart 2026 | 07:58
Galatasaray'dan Lucas Torreira Kararı! Sözleşmesi Uzatılacak Mı? 02 Mart 2026 | 07:58
Beşiktaş, Galatasaray Derbisi Öncesi İvme Yakaladı! | Kocaelispor 0-1 Beşiktaş 01 Mart 2026 | 08:58