Levent Tüzemen: "Galatasaray, Osimhen, Barış Alper Ve Sara'dan 300 Milyon Avrodan Daha Az Kazanmaz"
👉 A SPOR YouTube Canlı Yayın İçin Tıkla
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Levent Tüzemen'den Flaş Sözler! "Barış Alper Yılmaz'ın Tekniği..." 11 Mart 2026 | 11:58
Levent Tüzemen'den Flaş Sözler: "Barış Alper'in Tekniği Süper Olsa 200 Milyon Avro" 11 Mart 2026 | 08:58
Galatasaray'ın Liverpool Zaferi Avrupa Basınında! İşte Dikkat Çeken Manşetler... 11 Mart 2026 | 08:58
SICAK GELİŞME | İran, 2026 Dünya Kupası'na Katılmayacağını Açıkladı! 11 Mart 2026 | 07:58
Şampiyonlar Ligi’nde Dev Gece! Galatasaray, Liverpool’u RAMS Park’ta Ağırlıyor 10 Mart 2026 | 09:58
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- İşte Sadettin Saran'ın Jhon Duran'ı gönderme sebebi!Fenerbahce 11 Mart 2026 | 09:47
- Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak!Fenerbahce 11 Mart 2026 | 11:34
- Sadettin Saran: Asıl sorun hakemler değil MHK!Fenerbahce 11 Mart 2026 | 10:29