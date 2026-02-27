Fuat Çapa: "Samsunspor Taraftarları Rayo Vallecano Maçında Takımını Yalnız Bırakmayacaktır!"
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki Rakibi Rayo Vallecano'yu Değerlendirdi! 👉 A SPOR YouTube Canlı Yayın İçin Tıkla
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Beşiktaş Çıkışını Sürdürmeyi Hedefliyor! Kocaelispor-Beşiktaş Maçı Öncesi Son Gelişmeler 27 Şubat 2026 | 09:58
Samsunspor'un Rakibi Rayo Vallecano Oldu! İşte Eşleşmeden Son Gelişmeler 27 Şubat 2026 | 08:58
Metehan Baltacı İçin 4 Yıldan 13 Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame Düzenlendi! 27 Şubat 2026 | 08:58
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Fode Koita 'Kabe'de Hacılar' ilahisini seslendirdi | İZLEFutbol 27 Şubat 2026 | 10:26
- Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü Yenip Seriye Bağladı! | Fırtına'dan Zirve TakibiTakım Oyunu 27 Şubat 2026 | 10:58