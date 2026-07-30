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"Fenerbahçe Ve Başakşehir Arasında Bertuğ Yıldırım'ın Transferi İçin Sözlü Bir Görüşme Var"

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30 Temmuz 2026 13:58
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