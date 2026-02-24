"Fenerbahçe'de Son 5 Yılın Fiyaskosu N'golo Kante Olur" / A Spor / Artı Futbol Full Bölüm/24.02.2026
"Fenerbahçe'de Son 5 Yılın Fiyaskosu N'golo Kante Olur" / A Spor / Artı Futbol Full Bölüm / 24.02.2026 👉 A SPOR YouTube Canlı Yayın İçin Tıkla
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
"Galatasaray-Juventus Maçı Yıllarca Konuşulacak!" 21 Şubat 2026 | 01:58
Zeki Uzundurukan: "Fenerbahçe’nin Turu Geçmesi, Mümkün Görünmüyor Gibi Bir Şey" 21 Şubat 2026 | 01:58
Kenan Yıldız Galatasaray Karşısında 11'de Olacak Mı? Juventus'un Muhtemel İlk 11'i 16 Şubat 2026 | 11:58
Luciano Spalletti & Weston McKennie Maç Önü Basın Toplantısı | Galatasaray - Juventus 16 Şubat 2026 | 10:58
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Okan Buruk: İlk maça nasıl başladıysak... .Galatasaray 24 Şubat 2026 | 10:10
- Victor Osimhen: Sahada savaşacağız!Galatasaray 24 Şubat 2026 | 10:01
- Galatasaray kafilesi İtalya’ya gitti! İşte o görüntülerGalatasaray 24 Şubat 2026 | 04:22
- Victor Osimhen: Benim için en önemli olan...Galatasaray 24 Şubat 2026 | 09:55