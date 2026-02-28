Torreira Ve Osimhen Yıldızlaştı! Galatasaray Evinde 3 Puanı 3 Golle Aldı!
Mustafa Çulcu'dan Canlı Yayında Çok Sert Sözler: "Adam Gibi Hakemlik Yapın!" 01 Mart 2026 | 01:58
Mounie'nin Sanchez'in Müdahalesine Kart Gerekir Mi? (Galatasaray 3-1 Alanyaspor) 01 Mart 2026 | 01:58
Galatasaray 3-1 Alanyaspor | Levent Tüzemen Maç Sonu Yorumu 01 Mart 2026 | 12:58
"50 Milyon Euro da Verseniz, Orta Sahaya Torreira Gibi Bir Adam Alamazsınız!" 01 Mart 2026 | 12:58
Galatasaray Derbi Öncesi 3 Puanı Yıldızlarıyla Aldı! Osimhen Gollerine Devam Ediyor! 28 Şubat 2026 | 11:58
Victor Osimhen'den Canlı Yayında Flaş Beşiktaş Sözleri! İşte O Açıklaması! 28 Şubat 2026 | 11:58
