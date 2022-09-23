Hamit Altıntop'tan Stefan Kuntz çıkışı!
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'tan flaş açıklama geldi. Altıntop, "Kuntz eleştirilecektir, ondan öncekiler de eleştirildi. Ondan sonrakiler de eleştirilecektir. Camiaların kendi oyuncularını milli takımda görmek istemeleri normal. Bu kapı her zaman, herkese açık." dedi.
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