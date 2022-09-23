Mehmet Büyükekşi resmen açıkladı! Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor mu?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor'un sorularını yanıtladı. Büyükekşi, "A Milli Takım'da istikrar gerekiyor, Stefan Kuntz ile ilgili ayrılık iddiaları kesinlikle doğru değil." dedi.
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