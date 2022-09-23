Stefan Kuntz Türkiye - Lüksemburg maçı sonrası konuştu: Hedefimize ulaştık!
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında A Milli Futbol Takımı'mız evinde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Mücadeleden sonra A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Bugün tatmin edici değildi. İyi şeyler de oldu, kötü şeyler de oldu ancak kötü şeyler daha fazlaydı. Her şeyden önce Uluslar Ligi'nde yükselmeyi başardık." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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